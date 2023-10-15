В воскресенье утром Агентство окружающей среды выпустило предупреждение о ветре первого уровня для материковой части Эстонии и островов. Однако первый уровень является самым мягким предупреждением, то есть это значит, что только в определенных ситуациях погода может быть опасной.
Ветер набирает обороты: по всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня
По всей Эстонии сегодня ожидается юго-западный и западный ветер порывами до 16 м/с, на островах и побережье до 15-20, порывами до 23 м/с.
В западной и восточной частях Финского залива действует предупреждение второго (оранжевого) уровня, там скорость ветра возрастет до 28 м/с. На Чудском озере также действует предупреждение второго уровня, поскольку скорость ветра там будет достигать 8-13 м/с, порывами до 18 м/с.
Ранее Служба погоды сообщала, что в воскресенье днем сохранится облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, возможен мокрый снег, местами гроза. Температура воздуха днем 6-10 градусов.