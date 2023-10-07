Блог ⟩ Порывы ветра более 30 м/с: в Эстонии бушует шторм

По данным Службы погоды, сегодня днем ветер по всей стране станет штормовым, на материковой части страны порывы ветра будут достигать до 23 м/с, на побережье до 30 м/с.
Штормовой ветер и проливной дождь в сочетании с грозой приведут к повреждениям деревьев. Риск отключения электроэнергии высок. Существует высокая вероятность того, что штормовой ветер нарушит паромное сообщение.
Уровень морской воды поднимется на 110-130 см выше среднего и превысит критический предел в районе Пирита в Таллинне (критический предел 100 см).
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