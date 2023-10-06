Погода может быть опасной: на Эстонию обрушится шторм

Как говорится в экстренном сообщении Агентства окружающей среды, сегодня, 6 октября, вечером усилится южный и юго-восточный ветер, на островах юго-западный ветер 12-18, порывами до 21, на побережье 25 м/с. Дожди будут интенсивные, существует риск грозы.

В субботу, 7 октября, после полуночи ветер в Западной Эстонии повернет на запад и северо-запад, на островах и побережьях ветер продолжит набирать силу. Дождь сильный, ожидается гроза.

Днем в субботу ветер по всей стране сменит направление на северо-западное и станет штормовым, на материковой части страны порывы ветра будут достигать до 23 м/с, на побережье до 30 м/с.

Штормовой ветер и проливной дождь в сочетании с грозой приведут к повреждениям деревьев. Риск отключения электроэнергии высок. Существует высокая вероятность того, что штормовой ветер нарушит паромное сообщение.