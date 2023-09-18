Ловите момент ⟩ На несколько дней в Эстонию вернется летнее тепло

Завтра с запада прибудет мощная зона низкого давления и в среду через Финляндию переместится на восток. Может быть и гроза.

В четверг наша погода будет определяться простирающимся над Россией и Украиной северо-западным краем антициклона, чему будет противодействовать циклон между Норвегией и Исландией, тем самым вызывая теплый юго-западный поток.

В пятницу циклон приблизится, поток теплого воздуха еще больше усилится. К субботе над странами Балтии ожидается ложбина циклона. Вновь есть вероятность грозы.