Пн, 18.09.2023
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Ловите момент ⟩ На несколько дней в Эстонию вернется летнее тепло

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Пярнуский пляж.
Пярнуский пляж. Фото: Urmas Luik

Теплый сентябрь пока не сдает свои позиции благодаря сильным южным ветрам.

Завтра с запада прибудет мощная зона низкого давления и в среду через Финляндию переместится на восток. Может быть и гроза.

В четверг наша погода будет определяться простирающимся над Россией и Украиной северо-западным краем антициклона, чему будет противодействовать циклон между Норвегией и Исландией, тем самым вызывая теплый юго-западный поток.

В пятницу циклон приблизится, поток теплого воздуха еще больше усилится. К субботе над странами Балтии ожидается ложбина циклона. Вновь есть вероятность грозы.

В воскресенье и понедельник антициклон переместится на юг, и наша погода будет определяться южным краем области низкого давления.

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