В ночь на среду до полуночи в Эстонии будет облачно с прояснениями, после полуночи начиная с севера страны облачность рассеется. По регионам слабые дожди. Ветер западный и северо-западный, на островах северо-западный и северный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, к утру вдали от побережья немного уляжется. Температура воздуха 6-12, на побережье до 16 градусов тепла.