Теплая осень ⟩ В сентября ожидается до 25 градусов тепла

«Сначала нашу погоду будет определять движущаяся над Финляндией область низкого давления. Затем влияние зон низкого давления, которые сдадут свои позиции в Финляндии и будут продвигаться дальше в Северной Атлантике, ослабнет, и количество осадков будет уменьшаться с каждым днем», - пишет Агентство по окружающей среде в своем прогнозе на месяц.

С шестого сентября большее влияние будет иметь усиливающаяся над Западной и Центральной Европой зона высокого давления, которая сначала придет из Скандинавии. «Погода будет в основном без осадков, но дни с ливнями все-таки будут время от времени. Воздушная масса постепенно станет теплее. В первой половине месяца дневные максимумы поднимутся выше 20 градусов, иногда даже до 25 градусов».

По данным Департамента окружающей среды, согласно текущим расчетам, во второй половине месяца влияние области высокого давления ослабнет, а области низкого давления, которые достигнут Норвежского моря со стороны Атлантики, возьмут верх, и нас это тоже затронет - поднимется ветер и пойдут дожди.

Средняя температура воздуха в сентябре будет выше нормы (норма 11,1..13,9°С). Осадки в пределах нормы, местами меньше (норма 52..63 мм).