Дожди и грозы продолжат властвовать в Эстонии и в четверг

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, по многим регионам грозы. Местами осадки будут сильными, возможен град.
Ветер южных направлений, на островах северо-западный 3-9, порывами до 13 м/с, до полуночи в Центральной и Восточной Эстонии в грозу порывами до 25 м/с. Температура воздуха 15-20 градусов тепла.
Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. На востоке страны ветер южных, на западе западных направлений 3-9 м/с, в грозу порывы ветра сильнее. Температура воздуха 18-24 градуса тепла.