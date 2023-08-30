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Дожди и грозы продолжат властвовать в Эстонии и в четверг

prognoz.ee
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Дождь на Сааремаа.
Дождь на Сааремаа. Фото: Tairo Lutter

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, по многим регионам грозы. Местами осадки будут сильными, возможен град.

Ветер южных направлений, на островах северо-западный 3-9, порывами до 13 м/с, до полуночи в Центральной и Восточной Эстонии в грозу порывами до 25 м/с. Температура воздуха 15-20 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. На востоке страны ветер южных, на западе западных направлений 3-9 м/с, в грозу порывы ветра сильнее. Температура воздуха 18-24 градуса тепла.

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