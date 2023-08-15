Как долго жара продержится в Эстонии? Синоптики дали оптимистичный прогноз

В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность, по отдельным регионам возможны кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 2–8 м/с. Днем малооблачная погода и переменная облачность, на востоке страны местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно западный и северо-западный, 3-9, на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха ночью 12-18, на юго-востоке страны до 20, днем на островах и побережье 19-23, на материке 24-28 градусов тепла.

В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность, на юго-востоке страны кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2-8 м/с, на северном побережье порывами 12 м/с. Днем переменная облачность, на юге страны по отдельным регионам кратковременные дожди. Ветер восточный и северо-восточный, 3-9, на побережье Вирумаа до 11 м/с. Температура воздуха ночью 11-17, днем 19-25 градусов тепла.