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Вечером на Эстонию обрушится буря: спасатели просят людей подготовиться

Соседи прогнозируют самую сильную в этом тысячелетии бурю
BNS prognoz.ee
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Последствия смерча в Пярнумаа в 2018 году.
Последствия смерча в Пярнумаа в 2018 году. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

Хотя днем в понедельник температура воздуха местами повысится до 32 градусов, вечером в ряде регионов могут пройти грозы и есть риск смерчей, предупреждает Агентство окружающей среды.

Днем восточный и юго-восточный ветер усилится порывами 15-17 м/с. Вечером на островах Западной Эстонии, на западной континентальной части страны и в Южной Эстонии ожидаются грозы, которые могут сопровождаться градом и порывами ветра 25 м/с.

Осадков местами выпадет до 30-50 мм, возможно образование смерчей, предупреждает Служба погоды.

В ночь на вторник дожди постепенно распространятся к северу, по многим регионам пройдут грозы, есть риск ливней и сильных порывов ветра.

Спасательный департамент просит людей подготовиться к буре

«Служба погоды Агентства окружающей среды объявила штормовое предупреждение третьего уровня для западных и южных районов Эстонии, что означает, что погода особенно опасна. Существует опасность для жизни и здоровья, и нужно быть бдительными и быть готовыми к неприятностям, которые будут вызваны штормом», - сказал представитель Спасательного департамента Янар Кярнер.

Финский метеоролог: сегодняшняя буря может стать одной из самых сильных в этом тысячелетии

Вечером в понедельник или в ночь на вторник и в Финляндии прогнозируют очень сильные порывы ветра, сильный дождь, молнии и крупный град, пишет Yle.

Ожидаемая в понедельник буря может стать одной из самых сильных в этом тысячелетии, рассказал финский метеоролог Foreca Маркус Мянтюканнас.

Метеоролог предупреждает, что буря может повалить деревья, сорвать крыши домов и поднят в воздух незакрепленные предметы.

Памятка: что делать в случае бури?

В мировом масштабе Эстония считается страной, где отсутствуют сильные ветры. Однако несколько раз в году и у нас случаются бури. Население должно сознавать, что сильный ветер может быть опасным. 

Перед бурей

  • Занесите в дом все легкие предметы и незакрепленную мебель.
  • Припаркуйте автомобиль на открытом месте или поставьте его в гараж.
  • Закройте все окна и двери.
  • Имейте в виду, что возможны перебои с электричеством, поэтому заранее зарядите мобильные телефоны, отыщите и держите наготове карманный фонарик и т.д.
  • Запаситесь питьевой водой, едой, батарейками и топливом для автомобиля.

Во время бури

  • Оставайтесь в помещении
  • По возможности никуда не выезжайте на автомобиле. Если поездка неизбежна, полностью заправьте автомобиль и возьмите с собой заряженный мобильный телефон.
  • Во время езды выбирайте подходящую скорость. Имейте в виду, что на дорогу могут падать препятствия.
  • В случае сильного дождя остановитесь на обочине и включите аварийную сигнализацию.
  • Остерегайтесь лежащих на земле оборванных проводов линий электропередач. Известите о них компанию Eesti Energia по номеру 1343 и Центр тревоги по телефону 112.
  • При обнаружении пострадавших, а также разрушений, представляющих непосредственную опасность, звоните по телефону экстренной помощи 112.
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