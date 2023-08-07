В Эстонии продолжает бушевать непогода. Во вторник утром на Таллинн обрушился мощнейший ветер, идет дождь. По всей стране без электричества остаются свыше 9700 потребителей. Прервано судоходное сообщение на линии Рухну.
Блог, фото и видео ⟩ Буря не утихает: к утру вторника мощнейший ветер с дождем добрался до Таллинна
Если в понедельник в связи со штормовым ветром Агентство окружающей среды объявило по некоторым уездам предупреждение самого высокого, то есть третьего уровня, то во вторник предупреждение первого уровня направлено по всей стране.
Предупреждение первого уровня означает, что в определенных ситуациях погодные условия могут быть опасными. При этом необходимо учитывать, влияет ли погода на деятельность людей, а также следить за прогнозом погоды.
Согласно прогнозу, во вторник утром юго-восточный и южный ветер усилится до 15-17 м/с на суше, а на островах Западной Эстонии и на побережье до 23 м/с.
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Памятка: что делать в случае бури?
В мировом масштабе Эстония считается страной, где отсутствуют сильные ветры. Однако несколько раз в году и у нас случаются бури. Население должно осознавать, что сильный ветер может быть опасным.
Перед бурей
- Занесите в дом все легкие предметы и незакрепленную мебель.
- Припаркуйте автомобиль на открытом месте или поставьте его в гараж.
- Закройте все окна и двери.
- Имейте в виду, что возможны перебои с электричеством, поэтому заранее зарядите мобильные телефоны, отыщите и держите наготове карманный фонарик и т.д.
- Запаситесь питьевой водой, едой, батарейками и топливом для автомобиля.
Во время бури
- Оставайтесь в помещении
- По возможности никуда не выезжайте на автомобиле. Если поездка неизбежна, полностью заправьте автомобиль и возьмите с собой заряженный мобильный телефон.
- Во время езды выбирайте подходящую скорость. Имейте в виду, что на дорогу могут падать препятствия.
- В случае сильного дождя остановитесь на обочине и включите аварийную сигнализацию.
- Остерегайтесь лежащих на земле оборванных проводов линий электропередач. Известите о них компанию Eesti Energia по номеру 1343 и Центр тревоги по телефону 112.
- При обнаружении пострадавших, а также разрушений, представляющих непосредственную опасность, звоните по телефону экстренной помощи 112.