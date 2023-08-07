Блог, фото и видео ⟩ Буря не утихает: к утру вторника мощнейший ветер с дождем добрался до Таллинна

Если в понедельник в связи со штормовым ветром Агентство окружающей среды объявило по некоторым уездам предупреждение самого высокого, то есть третьего уровня, то во вторник предупреждение первого уровня направлено по всей стране.

Предупреждение первого уровня означает, что в определенных ситуациях погодные условия могут быть опасными. При этом необходимо учитывать, влияет ли погода на деятельность людей, а также следить за прогнозом погоды.

Согласно прогнозу, во вторник утром юго-восточный и южный ветер усилится до 15-17 м/с на суше, а на островах Западной Эстонии и на побережье до 23 м/с.

Следите за развитием событий в блоге Rus.Postimees и присылайте ваши фотографии и видео на vene@postimees.ee: