По всей Эстонии объявлено грозовое предупреждение первого уровня

Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, сегодня после полудня по Эстонии с юго-запада на северо-восток переместятся грозовые облака, которые будут сопровождаться ливнями, градом и сильными порывами ветра.
В связи с этим Агентство окружающей среды объявило грозовое предупреждение первого уровня, которое означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной. В четверг температура воздуха составит 18-23, в Восточной Эстонии – до 25 градусов.
Завтра ожидается переменная облачность. Будет лить дождь, местами грозы, осадки интенсивные. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов.