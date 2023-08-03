Чт, 3.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

По всей Эстонии объявлено грозовое предупреждение первого уровня

prognoz.ee
Facebook Twitter
Comments
Гроза.
Гроза. Фото: Ants Liigus

Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, сегодня после полудня по Эстонии с юго-запада на северо-восток переместятся грозовые облака, которые будут сопровождаться ливнями, градом и сильными порывами ветра.

В связи с этим Агентство окружающей среды объявило грозовое предупреждение первого уровня, которое означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной. В четверг температура воздуха составит 18-23, в Восточной Эстонии – до 25 градусов.

Сегодня в некоторых местах ожидаются грозы.
Сегодня в некоторых местах ожидаются грозы. Фото: Keskkonnaagentuur

Завтра ожидается переменная облачность. Будет лить дождь, местами грозы, осадки интенсивные. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости погоды
Наверх