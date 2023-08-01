Завтра на Эстонию обрушится очередная порция ливней с градом

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный и южный 4-10, на побережье до 12, в Западной Эстонии порывами до 18 м/с. Температура воздуха 13-18 градусов тепла.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, на востоке страны облачность будет плотнее.
По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы и ливни, вероятен град. Ветер южный и юго-восточный 3-9, порывами 13, на западном побережье ветер преимущественно южный и юго-западный, 12, порывами до 13 м/с, вечером на материке ослабеет. Температура воздуха днем 17-23 градуса тепла.