Синоптики вновь предупреждают о непогоде

По сообщению Агентства окружающей среды, сегодня после полудня местами возможна гроза, которая будет сопровождаться интенсивными дождями. Ветер юго-восточный и южный 4-10, порывами до 13, на островах Западной Эстонии и на побережье до 15 м/с. Температура воздуха днем 17-24, на востоке до 26 градусов тепла.
В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный и южный 3-9, на островах Западной Эстонии и на побережье порывами до 14 м/с.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы и ливни. Ветер южных направлений 3-9, порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью 14-18, днем 17-24, на востоке страны до 26 градусов тепла.