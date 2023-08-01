Синоптики вновь предупреждают о непогоде

По сообщению Агентства окружающей среды, сегодня после полудня местами возможна гроза, которая будет сопровождаться интенсивными дождями. Ветер юго-восточный и южный 4-10, порывами до 13, на островах Западной Эстонии и на побережье до 15 м/с. Температура воздуха днем 17-24, на востоке до 26 градусов тепла.