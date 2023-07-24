Во вторник на Эстонию обрушатся ливни с градом

Утром, начиная с юга страны, облачность уплотнится, в районе Рижского залива начнутся более сильные осадки и грозы. Ветер преимущественно южных направлений, после полуночи начиная с островов восточных направлений 2–8 м/с. Утром на Сааремаа ветер порывами до 12 м/с. Температура воздуха 7–12, на побережье до 16 градусов тепла.