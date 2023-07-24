Во вторник на Эстонию обрушатся ливни с градом

В ночь на вторник в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность. По отдельным регионам кратковременные дожди, местами туманы.
Утром, начиная с юга страны, облачность уплотнится, в районе Рижского залива начнутся более сильные осадки и грозы. Ветер преимущественно южных направлений, после полуночи начиная с островов восточных направлений 2–8 м/с. Утром на Сааремаа ветер порывами до 12 м/с. Температура воздуха 7–12, на побережье до 16 градусов тепла.
Днем облачность уплотнится. Местами дожди интенсивные, возможен град. Вечером начиная с юга страны облачность и осадки станут реже. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный 3-9, на островах порывами до 14 м/с. Вечером ветер в районе Рижского залива юго-западный и западный 5-10, порывами до 16 м/с. Температура воздуха 16-22 градуса тепла.