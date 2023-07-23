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Синоптики предупреждают ⟩ На Эстонию надвигаются гроза, ливень и град

prognoz.ee
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Град.
Град. Фото: Ivar Laansalu

Сегодня, 23 июля, местами ожидаются грозовые дожди, которые могут сопровождаться градом, предупреждает Агентство окружающей среды.

По прогнозу, в воскресенье днем по всей Эстонии ожидаются грозовые дожди. Грозы, а местами и сильные дожди также могут сопровождаться градом.

В связи с этим синоптики объявили предупреждение первого уровня по всей стране. Это означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.

Фото: скриншот

Днем переменная облачность. Ветер преимущественно юго-западный и западный, 3–9, порывами до 12 м/с. В грозу порывы ветра могут быть сильнее. Температура воздуха 16–21 градус тепла.

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