В ночь на понедельник в Эстонии ожидаются дождь, гроза и град

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник на западе страны ожидается малооблачная погода без осадков, в Центральной и Восточной Эстонии переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, возможны ливни и грозы, около полуночи возможен град.