В ночь на понедельник в Эстонии ожидаются дождь, гроза и град

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник на западе страны ожидается малооблачная погода без осадков, в Центральной и Восточной Эстонии переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, возможны ливни и грозы, около полуночи возможен град.
К утру облачность отступит за Чудское озеро. Местами туман. Ветер юго-западный и западный, на востоке страны около полуночи юго-восточный и южный, 3-9 м/с, на побережье порывами до 13 м/с, во время грозы порывы ветра усилятся. Температура воздуха 14-19 градусов тепла.
Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по отдельным регионам кратковременные дожди. Ветер юго- западный и западный, 4-10 м/с, порывами 13, на побережье до 15 м/с. Температура воздуха днем 21-26, на побережье местами 18 градусов тепла.