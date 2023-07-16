По всей Эстонии объявлено грозовое предупреждение первого уровня

Воскресенье в Эстонии, вероятно, станет самым жарким днем июля, местами температура воздуха поднимется до 30 градусов. Но уже после полудня острова накроют грозовые дожди, которые постепенно начнут распространяться и на материковую часть страны, предупреждают синоптики.
Сегодня, 16 июля, после полудня до островов доберется грозовой дождь, который к вечеру переместится на западную часть материка и в начале ночи, 17 июля, в восточную часть Эстонии. Грозы, а местами и интенсивные дожди, могут сопровождаться градом и сильными порывами ветра, сообщает Агентство окружающей среды.
В связи с этим синоптики объявили предупреждение первого уровня по всей стране. Это означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.
В ночь на понедельник на западе страны ожидается малооблачная погода без осадков, в Центральной и Восточной Эстонии переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы, к утру облачность отступит за Чудское озеро. Ветер юго-западный и западный, на востоке страны около полуночи юго-восточный и южный, 3-9, м/с, на побережье порывами до 13 м/с. Днем малооблачная погода и переменная облачность, по отдельным регионам кратковременные дожди. Ветер юго- западный и западный, 4-10 м/с, порывами 13, на побережье до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14-19, днем 21-26, на побережье местами 18 градусов тепла.