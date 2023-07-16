По всей Эстонии объявлено грозовое предупреждение первого уровня

Сегодня, 16 июля, после полудня до островов доберется грозовой дождь, который к вечеру переместится на западную часть материка и в начале ночи, 17 июля, в восточную часть Эстонии. Грозы, а местами и интенсивные дожди, могут сопровождаться градом и сильными порывами ветра, сообщает Агентство окружающей среды.

В связи с этим синоптики объявили предупреждение первого уровня по всей стране. Это означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.

Фото: скриншот/Служба погоды