Видео ⟩ Над Европой сверкают тысячи молний

Снимки были сделаны спутником Meteosat-12 на высоте около 36 000 километров над Землей. Метеорологи нуждаются в спутниках на таких высотах, поскольку так орбитальная скорость спутника совпадает со скоростью вращения Земли, что позволяет одновременно наблюдать за одной частью земного шара и видеть, как развиваются погодные явления.

Сильные бури часто предсказываются по быстрым изменениям в активности молний. Наблюдая за этими изменениями, метеорологи могут получить дополнительное подтверждение своих прогнозов, сообщает Live Science.

Видео: Молнии над Европой

По мере изменения климата в Европе и других странах, все чаще будут происходить мощные бури, сопровождающиеся дождем, градом и сильным ветром. Способность их прогнозирования дает метеорологам возможность быстрее предупредить наиболее уязвимую часть населения планеты.