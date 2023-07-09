Ждете летнего отпуска? Смотрите, когда в Эстонию вернется пляжная погода

Осадков в первой половине месяца будет больше обычного, во второй половине - в пределах нормы или меньше (норма 49..82 мм).

До середины месяца Эстония будет на границе западной зоны низкого давления и сначала восточной, а затем южной зоны высокого давления, где преобладает то дождливая, то более сухая погода. Температура воздуха будет близка к среднеиюльской.

Во второй половине месяца гребни высокого давления и впадины низкого давления продолжат чередоваться, только в последней четверти месяца, вероятно, будет преобладать область высокого давления и погода станет более сухой, а температура воздуха также будет выше средней.

Ежемесячный прогноз обновится Агентством по охране окружающей среды в середине месяца на сайте ilmateenistus.ee.

В первой половине новой недели дневные максимумы температуры воздуха будут постепенно увеличиваться.

По данным Агентства по охране окружающей среды, в ночь на понедельник будет переменная облачность. В начале ночи местами пройдут дожди, ожидается туман. Ветер северный 1-4, на побережье до 7 м/с. Температура воздуха от 7 до 11, на побережье до 16 градусов. В понедельник днем будет переменная облачность. Местами могут пройти слабые кратковременные дожди. Северный ветер 2-8 м/с. Температура воздуха 18-22 градуса.

Во вторник ночью будет ясно или переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, 1-5 м/с. Температура воздуха от 6 до 11, на побережье до 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами дожди. Ветер переменного направления 2-7 м/с. Температура воздуха от 19 до 23 градусов.