Срочное предупреждение ⟩ На Эстонию надвигаются грозовые дожди, возможен град

Синоптики объявили предупреждение первого уровня почти по всей стране (кроме Ляэнемаа, Пярнумаа, Сааремаа и Хийумаа). Это означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.

Фото: Служба погоды

Сегодня днем ожидается облачная с прояснениями погода. По многим регионам пройдут кратковременные дожди и грозы, может быть также град. Ветер западных направлений 4-10, порывами до 13 м/с.

Температура воздуха днем 15-20, местами до 22 градусов тепла.