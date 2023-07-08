Срочное предупреждение ⟩ На Эстонию надвигаются грозовые дожди, возможен град

Служба погоды Эстонии выпустила предупреждение, что сегодня, 8 июля, днем местами пройдут грозовые дожди, которые также могут сопровождаться градом.
Синоптики объявили предупреждение первого уровня почти по всей стране (кроме Ляэнемаа, Пярнумаа, Сааремаа и Хийумаа). Это означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.
Сегодня днем ожидается облачная с прояснениями погода. По многим регионам пройдут кратковременные дожди и грозы, может быть также град. Ветер западных направлений 4-10, порывами до 13 м/с.
Температура воздуха днем 15-20, местами до 22 градусов тепла.
На Чудском озере ветер западный, 4-7 м/с, порывами до 10 м/с. Высота волны 0,3-0,9 метра. Ожидается кратковременный дождь, местами может быть гроза. Видимость хорошая, в дождь - умеренная. Температура 18-20 градусов.