КАРТА ⟩ Смотрите в реальном времени, как гроза движется по Эстонии

По словам синоптика, грозу и интенсивный дождь местами будут сопровождать также град и сильные порывы ветра.

За передвижениями грозы можно следить ЗДЕСЬ.

По данным Агентства окружающей среды, из-за влияния низкого давления ливневые дожди и грозы могут ожидаться и на следующей неделе.