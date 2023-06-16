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В эстонскую жару вмешается дождь с грозой

prognoz.ee
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Гроза.
Гроза. Фото: Elmo Riig

По данным метеослужбы Эстонии, сегодня и завтра сохранится жаркая и солнечная погода, но в воскресенье может пройти и дождь с грозой.

В ночь на субботу ожидается ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха ночью 11-17, днем 25-31, на побережье местами 17-20 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 3-9, утром усилится на севером побережье порывами до 15 м/с. Днем на севере страны сохранится малооблачная погода без осадков, на юге будет облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный и северо-восточный 3-9, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 19-25, на побережье местами до 16 градусов тепла.

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