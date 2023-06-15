Предупреждение: в пятницу жара в Эстонии превысит 30 градусов

Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, сегодня в некоторых местах на материковой части страны темпера воздуха составит 27-28 градусов. Завтра и послезавтра ожидается до 31 градуса тепла.

В это же время в лесах Эстонии крайне высокая пожароопасность. Поэтому Спасательный департамент объявил о начале пожароопасного периода, во время которого запрещено разводить костры, делать гриль, а также курить на природе. Подробнее об этом читайте здесь.