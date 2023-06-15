Предупреждение: в пятницу жара в Эстонии превысит 30 градусов

Агентство окружающей среды предупреждает, что в ближайшие дни температура воздуха в Эстонии поднимется выше 30 градусов.
Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, сегодня в некоторых местах на материковой части страны темпера воздуха составит 27-28 градусов. Завтра и послезавтра ожидается до 31 градуса тепла.
В это же время в лесах Эстонии крайне высокая пожароопасность. Поэтому Спасательный департамент объявил о начале пожароопасного периода, во время которого запрещено разводить костры, делать гриль, а также курить на природе. Подробнее об этом читайте здесь.
Небольшой спад жары ожидается в воскресенье, так как, согласно прогнозу, в некоторых местах пройдет дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит 22-26 градусов.
Простые советы, которые позволят пережить жару
- Носите светлую одежду, потому что она лучше отражает солнечные лучи.
- Одевайтесь легко, но покрывайте голову.
- Пейте много жидкости, желательно воды, и запаситесь ею, чтобы освежиться.
- Если это возможно, время от времени охлаждайтесь в воде.
- Окна в автомобиле должны быть открыты.
- Во время жары аппетит обычно снижается, но все-таки не забывайте есть.
- Пожилым и больным людям, особенно страдающим повышенным давлением и проблемами с сердцем, следует избегать чрезмерных физических нагрузок и длительного пребывания на солнце.
Источник: Агентство окружающей среды