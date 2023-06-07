Ср, 7.06.2023
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В четверг в Эстонии заметно потеплеет

BNS
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Пярнуский пляж.
Пярнуский пляж. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

В ночь на четверг в Эстонии ожидается ясная погода без осадков. Ветер переменных направлений 1-6, на северном побережье около полуночи западный и северо-западный порывами до 10 м/с.

Днем до полудня ожидается ясная погода без осадков, после полудня начиная с севера страны облачность уплотнится, местами (преимущественно в Северной Эстонии) пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный и северный 3-8, порывами до 12 м/с.

Температура воздуха ночью 3-10 градусов тепла с понижением на почве до нуля, днем 19-23, на побережье до 15 градусов тепла.

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