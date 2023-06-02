Погода не порадует жителей Эстонии и на выходных

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный 1-7, на побережье 5-10, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов тепла, на почве может упасть до 3 градусов мороза, на побережье до 9 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, во второй половине дня осадки станут реже. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 10-15 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений 3-9, до полуночи на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла, на почве может местами падать до околонулевой, на побережье до 11 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, во второй половине дня начиная с запада осадки и облачность станут реже. Ветер преимущественно северо-западный и западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, вечером немного уляжется. Температура воздуха 10-15 градусов тепла.