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ЛЕТНИЙ МОРОЗ ⟩ В Эстонии июнь не был таким холодным даже в 1941 году

Айме Йыги
, журналист
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Факторов, влияющих на ночной холод, много: влажность почвы, близость к водоемам и прочее.
Факторов, влияющих на ночной холод, много: влажность почвы, близость к водоемам и прочее. Фото: Urmas Luik

Сегодня рано утром 2 июня температура в Куузику (Рапламаа) упала до -3,3 градуса на высоте двух метров от земли, что является новым абсолютным рекордом холода в Куузику за июнь, сообщает Агентство окружающей среды. Ранее, -2,7 градуса, было зафиксировано в Куузику 10 июня 1941 года. Предстоящая ночь также может принести заморозки, предупреждает синоптик Кайро Кийтсак.

Июньский рекорд холода в Эстонии был зафиксирован в Пакри 1 июня 1916 года и составил -3,5 градуса.

По данным метеорологической станции Йыгева, на высоте двух метров температура воздуха упала до -2,4 градуса. Июньский рекорд холода в Йыгева -3,0 градуса также датируется 10 июня 1941 года. Предыдущий рекорд холода в Йыгева был 2 июня в 1975 году, когда было -1,4 градуса.

Агентство окружающей среды также сообщает, что температура на поверхности земли, то есть в нескольких сантиметрах над ней, в некоторых местах упала до -3-7 градусов, что является существенными заморозками для июня.

Откуда пришел этот холод?

Здесь видно, как воздушные массы передвигаются в данный момент.
Здесь видно, как воздушные массы передвигаются в данный момент. Фото: Keskkonnaagentuur

«На Британских островах долгое время находилась малоподвижной мощная область высокого давления, которая препятствует проникновению областей низкого давления в Западную и Центральную Европу, – объясняет синоптик Кайро Кийтсак. – Поскольку для областей низкого давление дверь в Западную Европу закрыта, их движение из окрестностей Исландии идет через Норвежское море и северную оконечность Скандинавии в восточно-северо-восточном направлении. В свою очередь ложбины низкого давления влияют и на окрестности Балтийского моря».

По словам Кайро Кийтсака, арктическая воздушная масса достигла нас потому, что над Британскими островами высокое давление, а над Россией низкое. Такое расположение барических областей означает, что воздушные массы могут перемещаться с севера на юг.

«Таким образом, через Скандинавию и Финляндию к нам поступал арктический воздух из Северного Ледовитого океана, который значительно холоднее, чем в среднем на начало июня. Интенсивному выхолаживанию земли и воздуха способствовало ослабление ветра и более ясное небо ночью», – сказал он.

Что будет предстоящей ночью?

«В предстоящую ночь продолжится приток более холодного и влажного воздуха с севера. Но на небе будет облачно, пройдут проливные дожди. Облака препятствуют охлаждению воздуха и земли, однако там, где будет яснее, вновь очень вероятны ночные заморозки», – ответил Кийтсак.

Предстоящий день также будет прохладным. С севера добавится более холодный и влажный воздух. Ожидается переменная облачность.

Во многих местах ожидаются ливни, в том числе с мокрым снегом и градом. Осадки переместятся с севера на юг. Ветер преимущественно северо-западный и северный 5-10 м/с, порывами 15 м/с, на побережье 7-12 м/с, порывами до 17 м/с. К вечеру ветер постепенно ослабеет.

Температура воздуха от 8 до 13 градусов, во время ливней может опуститься до 3-5 градусов.

Ранним утром 2 июня также были установлены новые погодные рекорды в Хелтермаа +1,8 градуса (предыдущий +2,1 градуса в 1975 году), Сырве +1,9 градуса (предыдущий +3,1 градуса в 1907 году), Кихну +4,2 градуса (предыдущий +5,1 градуса в 1962 году).

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