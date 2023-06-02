ЛЕТНИЙ МОРОЗ ⟩ В Эстонии июнь не был таким холодным даже в 1941 году

Июньский рекорд холода в Эстонии был зафиксирован в Пакри 1 июня 1916 года и составил -3,5 градуса.

По данным метеорологической станции Йыгева, на высоте двух метров температура воздуха упала до -2,4 градуса. Июньский рекорд холода в Йыгева -3,0 градуса также датируется 10 июня 1941 года. Предыдущий рекорд холода в Йыгева был 2 июня в 1975 году, когда было -1,4 градуса.

Агентство окружающей среды также сообщает, что температура на поверхности земли, то есть в нескольких сантиметрах над ней, в некоторых местах упала до -3-7 градусов, что является существенными заморозками для июня.

Откуда пришел этот холод?

Здесь видно, как воздушные массы передвигаются в данный момент. Фото: Keskkonnaagentuur

«На Британских островах долгое время находилась малоподвижной мощная область высокого давления, которая препятствует проникновению областей низкого давления в Западную и Центральную Европу, – объясняет синоптик Кайро Кийтсак. – Поскольку для областей низкого давление дверь в Западную Европу закрыта, их движение из окрестностей Исландии идет через Норвежское море и северную оконечность Скандинавии в восточно-северо-восточном направлении. В свою очередь ложбины низкого давления влияют и на окрестности Балтийского моря».

По словам Кайро Кийтсака, арктическая воздушная масса достигла нас потому, что над Британскими островами высокое давление, а над Россией низкое. Такое расположение барических областей означает, что воздушные массы могут перемещаться с севера на юг.