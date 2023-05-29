Фото ⟩ В Эстонии выпал град

Кучево-дождевые облака могут сопровождаться грозой, поэтому обычно можно видеть молнии и слышать гром, сопровождающийся характерной системой ветров и сильными осадками.

Однако грозы бывают не всегда, поскольку в Эстонию их в основном приносят самые высокие развитые кучево-дождевые облака, рядом с которыми также весьма типичны относительно низкие кучево-дождевые облака (Cumulonimbus humilis). Так что нельзя ставить знак равенства между кучево-дождевым облаком и грозовой тучей.