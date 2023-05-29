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Фото ⟩ В Эстонии выпал град

Лоора-Элизабет Ломп
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Герли Сярг написала, что давно не видела такого большого града, скорее кубики льда, чем град.
Герли Сярг написала, что давно не видела такого большого града, скорее кубики льда, чем град. Фото: Gerly Särg

Синоптик Кайро Кийтсак написал в социальных сетях, что на юге Эстонии перед холодным фронтом, движущимся на юго-восток Эстонии, образовались кучево-дождевые облака и в 10.47 в районе Мустла выпал град.

Кучево-дождевые облака могут сопровождаться грозой, поэтому обычно можно видеть молнии и слышать гром, сопровождающийся характерной системой ветров и сильными осадками.

Однако грозы бывают не всегда, поскольку в Эстонию их в основном приносят самые высокие развитые кучево-дождевые облака, рядом с которыми также весьма типичны относительно низкие кучево-дождевые облака (Cumulonimbus humilis). Так что нельзя ставить знак равенства между кучево-дождевым облаком и грозовой тучей.

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