Начало первого месяца лета не принесет летнюю погоду

в ночь на вторник ожидается переменная облачность. Утром ливневые дожди пройдут в Северной Эстонии. Ветер западный, 2–7, на побережье также северо-западный - западный, 5–9, порывами до 13 м/сек. Температура воздуха от 0 до +6, на почве возможны заморозки до -3 градусов. На побережье до 10 градусов тепла. Во вторник днем сохранится переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, возможна гроза. Ветер преимущественно северо-западный - западный 5-10, порывы 13, на побережье до 15 м/сек. Температура воздуха от 12 до 17 градусов, на побережье около 10 градусов.

В ночь на среду ясно или переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 2-8, на побережье порывами до 12 м/сек. Утром ветер с островов усилится. Температура воздуха ночью от 0 до +6 градусов, на почве возможны заморозки до -3 градусов. На побережье ночью до 10 градусов по Цельсию. В среду днем пройдут сильные дожди, небольшая и переменная облачность. Ветер преимущественно западный - юго-западный, 5-11, порывами до 16 м/сек. Днем ветер сменится на северо-западный. Температура воздуха днем от 15 до 21 градуса, на побережье до 13 градусов.