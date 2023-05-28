Подельник в Эстонии будет прохладным и возможен дождь

В понедельник днем в Эстонии сохранится переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный - северо-западный, 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха днем 14..19, на подветренном побережье около 11°C.

На Чудском озере в ночь на понедельник ветер западных направлений, 3-8 м/сек. Высота волны 0,4-0,8 метра. Местами кратковременный дождь. Видимость хорошая. Температура воздуха 7..11°C.