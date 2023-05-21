Новая неделя в Эстонии начнется с дождей и гроз

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник ожидается погода будет без осадков с небольшой и переменной облачностью. Ветер переменного направления со скоростью 1-6 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла, на побережье до 12 градусов тепла.

В понедельник погода будет с переменной облачностью. Дожди распространятся с восточной Эстонии на запад, во второй половине дня возможны грозы. Преимущественно северный, вечером восточный ветер на материке 2-7, порывами до 11 м/с. Температура воздуха 17-22 градуса тепла, на побережье и под дождевой облачностью около 14 градусов.