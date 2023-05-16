К концу недели температура воздуха превысит 20 градусов тепла

В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с, после полуночи на островах западный и северо-западный, немного стихнет. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. На севере страны местами кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, на востоке страны в первой половине дня также юго-западный, 5-12, порывами до 14, на северном побережье до 17 м/с, вечером уляжется. Температура воздуха 12-17, на открытом ветру побережье до 9 градусов тепла.

В ночь на пятницу малооблачная погода без осадков. Ветер северных направлений, 2-8, на северном побережье и в районе Чудского озера до полуночи порывами до 11 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов тепла, на почве местами до 1 градуса мороза. Днем малооблачная погода без осадков. На востоке страны ветер северных направлений, 3-9, на западе страны переменных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха 13-19, на побережье местами до 10 градусов тепла.