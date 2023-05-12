До 24 градусов: на выходных в Эстонию придет жара

По данным метеослужбы Эстонии, в ближайшие дни погода будет становиться все более летней, максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов тепла.
В ночь на субботу ясно. Ветер западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 16-22, на побережье местами 13 градусов тепла.
В ночь на воскресенье малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов тепла. Днем ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 17-23, на побережье местами 14 градусов тепла.
В ночь на понедельник ясная погода без осадков. Ветер преимущественно восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 4-10 градусов тепла. Днем переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 18-24, на побережье местами 14 градусов тепла.