До 24 градусов: на выходных в Эстонию придет жара

В ночь на субботу ясно. Ветер западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 16-22, на побережье местами 13 градусов тепла.

В ночь на воскресенье малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов тепла. Днем ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 17-23, на побережье местами 14 градусов тепла.