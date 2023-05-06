Май знает, что он весна? В Эстонии зарегистрирован рекордный холод

В то время как более 20 наблюдательных станций в пятницу и субботу установили новые рекорды холода, по данным Агентства окружающей среды, некоторые станции также очень близки к абсолютному майскому рекорду холода.
«Воздушные массы с окрестностей Северного Ледовитого океана сделали нашу погоду более холодной, чем в среднем. В последние ночи в воздухе на высоте двух метров зафиксировано от трех до шести градусов мороза, а на высоте двух сантиметров над землей даже от -7 до -9 градусов мороза», - сообщило Агентство окружающей среды в соцсетях.
В середине недели погода порадовала Южную Эстонию снегом. В конце недели сообщалось также о снегопаде в Харьюмаа.
Новые рекорды холода 5 мая:
- Йыгева -4,7 °C
- Тоома -4,7 °C
- Тарту-Тыравере -3,8 °C
- Вильянди -3,4 °C
- Рухну -1,1 °C
- Роомассааре -0,8 °C
Новые рекорды холода 6 мая:
- Куузику -5,8 °C (прежний рекорд -4,1 °C, 1971)
- Йыгева -5,7 °C (прежний -3,9 °C, 1953)
- Ляэне-Нигула -5,6 (прежний -4,3 °C, 2014)
- Валга -5,6 °C (прежний -3,4 °C, 1965) - повторение абсолютного майского рекорда холода (-5,6 °C измерили 2.05.1961)
- Тоома -5,4 °C (прежний -3,0 °C, 1913)
- Тарту-Тыравере -5,2 °C (прежний -2,2 °C, 1999)
- Тюри -4,7 °C (прежний -3,6 °C, 1965)
- Нарва -4,4 °C (прежний -3,3 °C, 1974)
- Выру -4,0 °C (прежний -3,8 °C, 1939)
- Вильянди -3,5 °C (прежний -1,5 °C, 1999)
- Таллинн-Харку -3,2 °C (прежний -2,3 °C, 2014)
- Хелтермаа -3,0 °C (прежний -2,9 °C, 2014)
- Виртсу -2,5 °C (прежний -2,0 °C, 2014)
- Роомассааре -1,2 °C (прежний -0,3 °C, 2010)
- Кихну -1,0 °C (прежний +0,6 °C, 2014)
- Сырве -1,0 °C (повторение, -1,0 °C был также 1929)
- Рухну -0,9 °C (повторение, -0,9 °C было также 1980)