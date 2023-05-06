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Май знает, что он весна? В Эстонии зарегистрирован рекордный холод

prognoz.ee
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Нарциссы в снегу.
Нарциссы в снегу. Фото: Inna Grünfeldt

В то время как более 20 наблюдательных станций в пятницу и субботу установили новые рекорды холода, по данным Агентства окружающей среды, некоторые станции также очень близки к абсолютному майскому рекорду холода.

«Воздушные массы с окрестностей Северного Ледовитого океана сделали нашу погоду более холодной, чем в среднем. В последние ночи в воздухе на высоте двух метров зафиксировано от трех до шести градусов мороза, а на высоте двух сантиметров над землей даже от -7 до -9 градусов мороза», - сообщило Агентство окружающей среды в соцсетях. 

В середине недели погода порадовала Южную Эстонию снегом. В конце недели сообщалось также о снегопаде в Харьюмаа.

Новые рекорды холода 5 мая:

  • Йыгева -4,7 °C
  • Тоома -4,7 °C
  • Тарту-Тыравере -3,8 °C
  • Вильянди -3,4 °C
  • Рухну -1,1 °C
  • Роомассааре -0,8 °C

Новые рекорды холода 6 мая:

  • Куузику -5,8 °C (прежний рекорд -4,1 °C, 1971)
  • Йыгева -5,7 °C (прежний -3,9 °C, 1953)
  • Ляэне-Нигула -5,6 (прежний -4,3 °C, 2014)
  • Валга -5,6 °C (прежний -3,4 °C, 1965) - повторение абсолютного майского рекорда холода (-5,6 °C измерили 2.05.1961)
  • Тоома -5,4 °C (прежний -3,0 °C, 1913)
  • Тарту-Тыравере -5,2 °C (прежний -2,2 °C, 1999)
  • Тюри -4,7 °C (прежний -3,6 °C, 1965)
  • Нарва -4,4 °C (прежний -3,3 °C, 1974)
  • Выру -4,0 °C (прежний -3,8 °C, 1939)
  • Вильянди -3,5 °C (прежний -1,5 °C, 1999)
  • Таллинн-Харку -3,2 °C (прежний -2,3 °C, 2014)
  • Хелтермаа -3,0 °C (прежний -2,9 °C, 2014)
  • Виртсу -2,5 °C (прежний -2,0 °C, 2014)
  • Роомассааре -1,2 °C (прежний -0,3 °C, 2010)
  • Кихну -1,0 °C (прежний +0,6 °C, 2014)
  • Сырве -1,0 °C (повторение, -1,0 °C был также 1929)
  • Рухну -0,9 °C (повторение, -0,9 °C было также 1980)
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