Май знает, что он весна? В Эстонии зарегистрирован рекордный холод

«Воздушные массы с окрестностей Северного Ледовитого океана сделали нашу погоду более холодной, чем в среднем. В последние ночи в воздухе на высоте двух метров зафиксировано от трех до шести градусов мороза, а на высоте двух сантиметров над землей даже от -7 до -9 градусов мороза», - сообщило Агентство окружающей среды в соцсетях.