Выходные будут прохладными, местами снегопады

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны легкие снегопады. Ветер преимущественно северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на побережье до 3 градусов тепла. Днем переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно северных направлений, во второй половине дня на северном побережье западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 4-9 градусов тепла.