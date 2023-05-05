Выходные будут прохладными, местами снегопады

По данным метеослужбы Эстонии, в ближайшие дни погода будет по-прежнему прохладной, а по ночам ожидается минусовая температура воздуха.
В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны легкие снегопады. Ветер преимущественно северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на побережье до 3 градусов тепла. Днем переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно северных направлений, во второй половине дня на северном побережье западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 4-9 градусов тепла.
В ночь на воскресенье облачно с прояснениями без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса мороза, на побережье до 3 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 6-11 градусов тепла.