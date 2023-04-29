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Зимнюю куртку пока не убираем: завтра в Эстонии пройдет мокрый снег

BNS
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Мокрый снег. Иллюстративное фото.
Мокрый снег. Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье облачная погода, осадки распространятся с запада страны на восток, возможен мокрый снег.

После полуночи начиная с островов осадков станет меньше. Ветер юго-западный и южный, 3-9 м/с, порывами 14, на островах и побережье 6-12, порывами до 18 м/с. После полуночи ветер начиная с островов сменит направление на юго-западное и западное. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла.

Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ветер преимущественно юго-западный и западный, 5-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 5-10, на востоке страны до 12 градусов тепла.

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