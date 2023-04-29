Зимнюю куртку пока не убираем: завтра в Эстонии пройдет мокрый снег

После полуночи начиная с островов осадков станет меньше. Ветер юго-западный и южный, 3-9 м/с, порывами 14, на островах и побережье 6-12, порывами до 18 м/с. После полуночи ветер начиная с островов сменит направление на юго-западное и западное. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла.