Видео ⟩ Зима не сдается: в Эстонии вновь выпал снег

Если еще вчера в Эстонии была преимущественно солнечная погода, сегодня, 27 апреля, небо во многих регионах затянули тучи. В Ида-Вирумаа и вовсе пошел снег.
В Кохтла-Ярве сегодня с утра было пасмурно, а в полдень пошел снег, сообщают Rus.Postimees жители Ахтмеской части города. Поскольку температура по-прежнему плюсовая, снег тает, едва достигнув земли.
Ранее Служба погоды Эстонии обещала, что сегодня днем будет переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западных направлений 3-9 м/с, в грозу порывы ветра сильнее. Температура воздуха 5-11 градусов тепла.
По данным синоптиков, мокрый снег должен распространиться по Эстонии в пятницу, 27 апреля. Подробнее читайте здесь.