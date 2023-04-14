Выходные в Эстонии обещают быть солнечными и теплыми

В ночь на субботу ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Днем малооблачная погода, на юго-востоке страны переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, порывами 13, на побережье до 16 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до 3 градусов тепла, днем 8-12, на открытом ветру побережье 5 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается ясная погода, на юге страны переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно восточный 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Днем на западе страны ожидается солнечная погода, на востоке переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до 3 градусов тепла, днем 8-12, на открытом ветру побережье 5 градусов тепла.