Зима отступает: новая неделя порадует весенним солнцем

Хотя кое-где еще может выпасть немного снега, весеннее солнце прогреет воздух до плюсовой температуры, обещают синоптики.
По данным Агентства по охране окружающей среды, сейчас Эстония находится в ветреной пограничной зоне области высокого давления, простирающейся от Скандинавии через Финляндию, и области низкого давления, медленно расширяющейся на север от Черного моря.
Небо в Западной Эстонии в течение дня прояснится, в Восточной Эстонии будет в основном облачно, местами выпадет небольшой снег. Воздушная масса над Эстонией холодная, а прохлады добавляет и ветер. Однако весеннее солнце прогревает воздух до плюсовых температур на большей части Эстонии.
В понедельник погода будет облачной с прояснениями. В Восточной Эстонии местами пройдет небольшой снег. Во второй половине дня небо на западе прояснится. Ветер северный и северо-восточный 5-11, на побережье порывы до 15 м/с, во второй половине дня немного ослабнет. Температура воздуха будет от -1 до +3 градусов.