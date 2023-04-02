Зима отступает: новая неделя порадует весенним солнцем

По данным Агентства по охране окружающей среды, сейчас Эстония находится в ветреной пограничной зоне области высокого давления, простирающейся от Скандинавии через Финляндию, и области низкого давления, медленно расширяющейся на север от Черного моря.

Небо в Западной Эстонии в течение дня прояснится, в Восточной Эстонии будет в основном облачно, местами выпадет небольшой снег. Воздушная масса над Эстонией холодная, а прохлады добавляет и ветер. Однако весеннее солнце прогревает воздух до плюсовых температур на большей части Эстонии.