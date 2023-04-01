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Это не первоапрельская шутка: на некоторые регионы Эстонии надвигается снегопад с метелью

BNS
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Снегопад в Пярну.
Снегопад в Пярну. Фото: Urmas Luik

Агентство окружающей среды в субботу утром передало погодное предупреждение первой степени Ида- и Ляэне-Вирускому уездам, а также Ярваскому и Йыгеваскому уездам.

Как сообщила BNS метеослужба, в утренние часы в этих регионах Эстонии пройдут снегопады, возможны метели, на дорогах возрастет опасность гололедицы.

В прибрежных районах Ида- и Ляэне-Вируского уездов скорость северо-восточного ветра возрастет до 15 м/сек.

Предупреждение первой степени передано и для окрестностей озера Тамула в Выруском уезде, поскольку уровень воды в озере повысился до критического уровня, то есть до 220 см.

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