Это не первоапрельская шутка: на некоторые регионы Эстонии надвигается снегопад с метелью

Как сообщила BNS метеослужба, в утренние часы в этих регионах Эстонии пройдут снегопады, возможны метели, на дорогах возрастет опасность гололедицы.

В прибрежных районах Ида- и Ляэне-Вируского уездов скорость северо-восточного ветра возрастет до 15 м/сек.