Пятница обещает быть промозглой и ветреной

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу, начиная с запада, уплотнится облачность. До полуночи на юге страны местами пройдут слабые снегопады и мокрый снег. После полуночи на острова придет новая зона осадков, которая к утру распространится в материковую часть страны. Пройдут снегопады и мокрый снег, на юге страны также дожди. На севере страны без осадков. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.