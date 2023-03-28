В ночь на среду в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам дожди, мокрый снег и снег, метель. Ветер южных направлений 3-9, на побережье порывами до 14 м/с, на островах северный и северо-западный 7-13, порывами до 18 м/с.
Среда в Эстонии выдастся ветреной и снежной
Среда в Эстонии выдастся ветреной и снежной
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег и мокрый снег, местами дожди. Ветер преимущественно южных направлений 2-8, порывами 11, на островах и побережье северо-западный 5-12, порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью от 1 градуса тепла до -4, днем от нуля до +4, в Северо-Восточной Эстонии до 8 градусов тепла.
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