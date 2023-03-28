Среда в Эстонии выдастся ветреной и снежной

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег и мокрый снег, местами дожди. Ветер преимущественно южных направлений 2-8, порывами 11, на островах и побережье северо-западный 5-12, порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью от 1 градуса тепла до -4, днем от нуля до +4, в Северо-Восточной Эстонии до 8 градусов тепла.