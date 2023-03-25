На Эстонию обрушился штормовой ветер. Как сообщает Центр организации дорожного движения, в субботу из всех регионов страны поступают сообщения об упавших на дороги ветках и деревьях.
В Эстонии бушует непогода ⟩ Тысячи домов остались без электричества, на дороги падают деревья
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Тысячи домов остались без электричества, на дороги падают деревья
Агентство окружающей среды направило в субботу утром предупреждение первого уровня об усиливающемся ветре как на островах, так и на материковой части страны.
Сложнее всего ситуация на островах и в граничащих с морем уездах, где юго-западный и западный ветер достигает порывами 16-20, на побережье 15-17, и даже 23 м/с.
На материковой части страны юго-западный и западный ветер порывами 16-20 м/с.
По Чудскому озеру Агентство окружающей среды направило в субботу утром предупреждение второго уровня: здесь юго-западный ветер может усилиться до 20 м/с.
Сильный ветер обесточил тысячи домохозяйств
Согласно карте неисправностей Elektrilevi, по состоянию на 9.30 обесточены по все стране 4773 домохозяйства, и это число постоянно увеличивается.
Больше всего домохозяйств обесточено в Вильяндимаа.
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