В Эстонии бушует непогода ⟩ Тысячи домов остались без электричества, на дороги падают деревья

Агентство окружающей среды направило в субботу утром предупреждение первого уровня об усиливающемся ветре как на островах, так и на материковой части страны.

Сложнее всего ситуация на островах и в граничащих с морем уездах, где юго-западный и западный ветер достигает порывами 16-20, на побережье 15-17, и даже 23 м/с.

На материковой части страны юго-западный и западный ветер порывами 16-20 м/с.

По Чудскому озеру Агентство окружающей среды направило в субботу утром предупреждение второго уровня: здесь юго-западный ветер может усилиться до 20 м/с.

Сильный ветер обесточил тысячи домохозяйств

Согласно карте неисправностей Elektrilevi, по состоянию на 9.30 обесточены по все стране 4773 домохозяйства, и это число постоянно увеличивается.