Важное предупреждение ⟩ На Эстонию может обрушиться внезапный шторм

«Согласно сегодняшним модельным расчетам, в ночь на субботу, 25 марта, небольшой, но свирепый циклон быстро переместится через северную часть Балтийского моря вдоль южного побережья Финляндии на восток, а Эстония окажется на его южном краю», - пишет Кийтсак.

С островов ветер повернет на юго-запад и запад и усилится. На островах и побережьях возможны порывы ветра до 25 метров в секунду.