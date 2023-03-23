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Важное предупреждение ⟩ На Эстонию может обрушиться внезапный шторм

Лоора-Элизабет Ломп
На Эстонию может обрушиться внезапный шторм
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Шторм на море. Фото иллюстративное.
Шторм на море. Фото иллюстративное. Фото: Konstantin Sednev

Синоптик Кайро Кийтсак пишет в соцсетях, что в ближайшее время на Эстонию может обрушиться внезапный шторм - он быстро начинается и быстро заканчивается.

«Согласно сегодняшним модельным расчетам, в ночь на субботу, 25 марта, небольшой, но свирепый циклон быстро переместится через северную часть Балтийского моря вдоль южного побережья Финляндии на восток, а Эстония окажется на его южном краю», - пишет Кийтсак.

С островов ветер повернет на юго-запад и запад и усилится. На островах и побережьях возможны порывы ветра до 25 метров в секунду.

Утром во внутренних районах материка также начнется резкое усиление юго-западных и западных ветров. На материке порывы ветра также могут достигать 20 метров в секунду.

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