Синоптик Кайро Кийтсак пишет в соцсетях, что в ближайшее время на Эстонию может обрушиться внезапный шторм - он быстро начинается и быстро заканчивается.
Важное предупреждение ⟩ На Эстонию может обрушиться внезапный шторм
На Эстонию может обрушиться внезапный шторм
«Согласно сегодняшним модельным расчетам, в ночь на субботу, 25 марта, небольшой, но свирепый циклон быстро переместится через северную часть Балтийского моря вдоль южного побережья Финляндии на восток, а Эстония окажется на его южном краю», - пишет Кийтсак.
С островов ветер повернет на юго-запад и запад и усилится. На островах и побережьях возможны порывы ветра до 25 метров в секунду.
Утром во внутренних районах материка также начнется резкое усиление юго-западных и западных ветров. На материке порывы ветра также могут достигать 20 метров в секунду.
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