В ночь на четверг ожидается облачная погода, временами дожди, утром начиная с запада облачность поредеет, осадки прекратятся. Ветер юго-западный и южный, 6-12, на побережье порывами до 18 м/с.
Завтра ожидается до 12 градусов тепла
Завтра ожидается до 12 градусов тепла
Днем переменная облачность, до полудня на востоке страны дожди. Ветер юго-западный и западный, 6-12, порывами 17, на побережье до 20 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха ночью 2-6 градусов тепла, днем 4-10, в Юго-Восточной Эстонии до 12 градусов тепла.
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