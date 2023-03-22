Завтра ожидается до 12 градусов тепла

Днем переменная облачность, до полудня на востоке страны дожди. Ветер юго-западный и западный, 6-12, порывами 17, на побережье до 20 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха ночью 2-6 градусов тепла, днем 4-10, в Юго-Восточной Эстонии до 12 градусов тепла.