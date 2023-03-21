Среда не порадует жителей Эстонии весенней погодой

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду облачность уплотнится, утром к островам подойдет зона дождей и мокрого снега, которые распространятся по стране на северо-восток. Местами туман. Ветер южных направлений, 3-9 м/с, утром на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, к утру потеплеет.