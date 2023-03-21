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Среда не порадует жителей Эстонии весенней погодой

BNS
Среда не порадует жителей Эстонии весенней погодой
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Мокрый снег. Иллюстративное фото.
Мокрый снег. Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду облачность уплотнится, утром к островам подойдет зона дождей и мокрого снега, которые распространятся по стране на северо-восток. Местами туман. Ветер южных направлений, 3-9 м/с, утром на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, к утру потеплеет.

Днем будет облачно, дожди и мокрый снег распространятся с островов на северо-восток, в Северной Эстонии до полудня возможен и снег. Ветер южный и юго-западный, 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха днем 3-8 градусов тепла.

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