Синоптики дали по всей Эстонии предупреждение о туманах

ПогодаСиноптики дали по всей Эстонии предупреждение о туманахrus.postimees.ee19 марта 2023, 17:37Facebook Messenger LinkedIn Telegram TwitterComments Туман. Фото иллюстративное. Фото: Marianne LoorentsАгентство окружающей среды в воскресенье дало предупреждение о тумане первой степени по островам и материковой Эстонии.Туманы ожидаются по регионам в воскресенье вечером, а также в ночь на понедельник и в понедельник утром.Вечером туманы ожидаются в уездах Харью, Рапла, Ляэне и Пярну, а также на западных островах. В остальных уездах туманы ожидаются только ночью.Facebook Messenger LinkedIn Telegram TwitterComments Ключевые словатуманпредупреждениесиноптиксиноптикиАгенство окружающей средыPекомендуем