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Синоптики дали по всей Эстонии предупреждение о туманах

rus.postimees.ee
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Туман. Фото иллюстративное.
Туман. Фото иллюстративное. Фото: Marianne Loorents

Агентство окружающей среды в воскресенье дало предупреждение о тумане первой степени по островам и материковой Эстонии.

Туманы ожидаются по регионам в воскресенье вечером, а также в ночь на понедельник и в понедельник утром.

Вечером туманы ожидаются в уездах Харью, Рапла, Ляэне и Пярну, а также на западных островах. В остальных уездах туманы ожидаются только ночью.

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