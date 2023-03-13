Во вторник в Эстонию придет долгожданное потепление

По сообщению Агентства окружающей среды, в ночь на вторник будет облачно. Снег и мокрый снег, возможна метель. Осадки будут интенсивными. В западной части страны осадки перейдут в дождь. Возрастет опасность гололедицы. Ветер повернет с юго-восточного на южное направление и усилится до 7-12, порывами 17 м/с, на островах и побережье 12-17, порывами 22 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, утром до +2-+5 градусов.