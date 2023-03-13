Агентство окружающей среды предупреждает жителей Эстонии о непогоде.
Срочное предупреждение синоптиков: через несколько часов погода резко ухудшится
Срочное предупреждение синоптиков: через несколько часов погода резко ухудшится
В понедельник, 13 марта, после полудня на островах и в прибрежных районах Западной Эстонии усилится юго-восточный и южный ветер до 13, порывами до 18, вечером на материке порывами 15-18, на островах и побережье 12-17, порывами до 23 м/с.
К вечеру снегопад, начавшийся на островах Западной Эстонии, распространится по всей стране. Ожидается метель. Ближе к ночи на островах осадки перейдут в мокрый снег, увеличится опасность гололеда. Видимость и дорожные условия ухудшатся.
Во вторник, 14 марта, ночью осадки в виде снега и мокрого снега будут сильными, с запада ожидается дождь. Велика опасность гололеда. Ветер повернет на юг и юго-запад порывами 15-18, на островах и побережье 17, порывами до 23 м/с.