В ночь на субботу до полуночи в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков, после полуночи, начиная с юга страны, облачность уплотнится. Местами пойдет снег, вероятны метели. Ветер восточных направлений 4-10, на побережье порывами до 14 м/с.
Метели и мороз – такой будет погода в субботу
Метели и мороз – такой будет погода в субботу
Днем облачно, снег, на побережье метели. Ветер восточных направлений, после полудня начиная с островов северный и северо-западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 5-11, местами до 15 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.