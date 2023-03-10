Метели и мороз – такой будет погода в субботу

В ночь на субботу до полуночи в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков, после полуночи, начиная с юга страны, облачность уплотнится. Местами пойдет снег, вероятны метели. Ветер восточных направлений 4-10, на побережье порывами до 14 м/с.