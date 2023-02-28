В ночь на среду в Эстонии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный 3-9, около полуночи на побережье порывами 13 м/с.
Первый день весны выдастся снежным и холодным
Первый день весны выдастся снежным и холодным
Днем переменная облачность. На востоке страны и в Центральной Эстонии местами снег и мокрый снег, возможна метель и гололедица. Ветер северо-западный и западный 5-12, побережье порывами до 16 м/с.
Температура воздуха ночью 3-9 градусов мороза, на побережье от -2 до 1 градуса тепла, днем от -2 до 3 градусов тепла.
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